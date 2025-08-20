Kumulacja w Eurojackpot rośnie

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana. W Polsce najwyższa była nagroda czwartego stopnia w wysokości 668 tysięcy złotych. W najbliższym losowaniu do wygrania będzie 140 milionów złotych.

We wtorek, 19 sierpnia, w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 3, 4, 11, 33, 47 oraz 6 i 9.

Najwyższe były wygrane II stopnia, które odnotowano w Estonii, Słowenii i Szwecji. Wartość każdej z nich to 460 552 euro.

W Polsce najwyższa była nagroda czwartego stopnia w wysokości 668 110,70 złotych.

Należy pamiętać, że kwota, która trafi do gracza, będzie niższa, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

W najbliższym losowaniu w Eurojackpot do wygrania będzie 140 mln zł.

Eurojackpot - zasady gry, losowania

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. 9 września 2017 na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto. W grze uczestniczy kilkanaście europejskich państw.

Losowania odbywają się we wtorki i piątki o godz. 20.15.

Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje pięć z 50 liczb oraz dwie z 12 liczb.

Autorka/Autor:mp/ToL

Źródło: tvn24.pl