Kumulacja w Eurojackpot rośnie. Zatrzęsienie wygranych w Niemczech

W piątkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana. Kumulacja rośnie do 520 milionów złotych. W Polsce odnotowano trzy wygrane czwartego stopnia, a w Niemczech aż 17 wysokich wygranych - drugiego i trzeciego stopnia. Oto liczby, które padły 2 maja 2025 roku.

W piątek w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 3, 15, 22, 33, 35 oraz 1 i 7. Do wygrania było 480 mln zł, jednak żaden z graczy nie wytypował poprawnie wszystkich liczb. Oznacza to, że kumulacja rośnie do 520 mln zł.