"Szok cenowy nie tylko dla odbiorców, ale całej gospodarki"

Spodziewam się znaczącej podwyżki cen prądu - powiedziała na antenie TVN24 ekspertka do spraw energetyki i legislacji w Konfederacji Lewiatan Paulina Grądzik. Zwróciła jednak uwagę, że ceny wzrosłyby w stosunku do tych obecnych, które są już zamrożone na poziomie z 2022 roku.

- Są różne rodzaje tych mechanizmów osłonowych, które mogą pomóc odbiorcom. Na przykład dodatek energetyczny, który oczywiście należy zmodyfikować. On w tym momencie jest w przepisach, ale jest to jeden ze sposobów na wsparcie odbiorców - wymieniała.

Kluczem zielona energia

Dopytywana o to, co możemy zrobić w przyszłości, aby takich podwyżek nie doświadczać, odpowiedziała, że "przede wszystkim musimy spojrzeć na nasz miks energetyczny, który jest dominowany przez węgiel".

- Przez to, że mamy tak dużo węgla, musimy ponosić koszty uprawnień do emisji CO2, w związku z tym to wpływa na nasze rachunki końcowe za energię elektryczną. Kolejna sprawa - w naszym miksie energetycznym jest stosunkowo mało źródeł odnawialnych. Oczywiście one są, jest ich coraz więcej, natomiast jest ich na tyle mało, że nie odczuwamy takich pozytywnych efektów ubocznych z tego, że te źródła odnawialne są - tłumaczyła.