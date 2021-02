Pandemia miesza w emeryturach. Świadczenia mogą wzrosnąć

Jak podała w środę "Rzeczpospolita", Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zwróci się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, by sprawdził, w jaki sposób pandemia i wysoka umieralność w 2020 roku wpłyną na świadczenia. "Jeśli okaże się, że znacząco, poszuka sposobów, by te różnice zniwelować" - wyjaśnia "Rz".

Emerytura wyższa

- COVID-19 jest szczególnie niebezpieczny dla osób starszych. To głównie wyższa śmiertelność w tych grupach powoduje, że średnia długość życia się skraca – mówi cytowany przez "Rz" demograf z Uniwersytetu Łódzkiego prof. Piotr Szukalski. Jak dodaje, długość życia nie rośnie w zasadzie od 2016 r., ale nigdy dotąd spadki nie były aż tak duże. - W ubiegłym roku średnia trwania życia mężczyzn skróciła się o ok. 1,3 roku, a kobiet o 0,8 – tłumaczy ekspert i przypomina, że im krótszy przewidywalny czas życia, tym wyższe świadczenie.

Składki i długość życia

- Generalnie emerytura zależy oczywiście od tego, ile uzbieramy przez całe swoje życie, ale też zależy od długości trwania życia. GUS raz w roku podaje tablicę średniego trwania życia, my czekamy na to, co opublikuje Główny Urząd Statyczny. Może to wpłynąć na delikatne podniesienie świadczeń - wyjaśnił w rozmowie z TVN24 Biznes rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.