Działają od 70 lat, grozi im upadłość

Świętokrzyska Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego wezwała we wtorek Agencję Rozwoju Przemysłu (ARP) do dokapitalizowania kieleckiego zakładu Chemar. Należącej do Agencji spółce grozi upadłość.

We wtorek Wojewódzka Rad Dialogu Społecznego w Kielcach omawiała sprawę wniosku o upadłość kieleckiego Chemaru, który trafił do kieleckiego sądu rejonowego w lipcu. Spółka, której właścicielem jest Agencja Rozwoju Przemysłu, ma być zadłużona na około 20 mln zł. Występujący w imieniu załogi Chemaru Adrian Gadowski, kierownik działu planowania produkcji, wskazywał na nieracjonalne – zdaniem pracowników – działania państwowej Agencji Rozwoju Przemysłu. - Wnioskujemy o dokapitalizowanie spółki na oddłużenie zakładu i inwestycje, co pozwoli na usunięcie wniosku o upadłość i utrzymanie miejsc pracy – powiedział Gadowski. Przedstawiciele ARP uczestniczący we wtorkowym posiedzeniu zwrócili uwagę, że Agencja prowadziła działania restrukturyzacyjne w Chemarze od 2020 roku, "ale nie przyniosły one rezultatu". Dodali, że na dokapitalizowanie spółki przeznaczono 16 mln zł, częściowo zmodernizowano także park maszynowy. Mimo tego w ostatnim czasie suma zobowiązań przewyższyła wartość majątku.