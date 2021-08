Podsekretarz w ministerstwie traci departamenty. Olga Semeniuk o wymianie "piłek politycznych"

Dziś Jarosław Gowin powołał zdymisjowaną przez Mateusza Morawieckiego, Annę Kornecką na pełnomocnika w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. - Anna Kornecka na stanowisku pełnomocnika ministra Jarosława Gowina to po prostu gra polityczna - oceniła w programie "Tak jest" w TVN24 Olga Semeniuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Jak wskazała, sama cały czas czeka na telefon od wicepremiera Jarosława Gowina. - Żeby poinformował mnie oficjalnie, że faktycznie dwa departamenty zostały mi zabrane, kolejne dwa, bo początkowo miałam pięć - mówiła Semeniuk, która reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość.

Olga Semeniuk została powołana na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju na początku stycznia 2020 roku. Jak wynika z zarządzenia ministra Gowina z 3 sierpnia br., Semeniuk we wtorek straciła nadzór nad: Departamentem Gospodarki Cyfrowej oraz Departamentem Dialogu i Partnerstwa Społecznego.

Anna Kornecka z nową funkcją

Anna Kornecka została w piątek powołana przez wicepremiera , ministra rozwoju, pracy i technologii Jarosława Gowina na funkcję pełnomocnika ministra do spraw inwestycji i Zielonego Ładu. Poinformował o tym w mediach społecznościowych Gowin. Dwa dni temu Kornecka została zdymisjonowana przez premiera z funkcji wiceministra w tym resorcie.

- Dzisiejsze ruchy Jarosława Gowina, dość nerwowe, są związane bezpośrednio z polityką i wymianą tych piłek politycznych – skomentowała Olga Semeniuk. - Dzisiaj wydaje się, że to jest odpowiedź dla pana premiera Mateusza Morawieckiego po zdymisjonowaniu (Anny Korneckiej - red.), a mieliśmy powody do tego, aby zdymisjonować (...), więc jest to po prostu gra polityczna – stwierdziła.