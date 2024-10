Minister rolnictwa Czesław Siekierski zadeklarował, że znajdzie szybkie rozwiązanie związane z problemem alkoholowych saszetek. Budzi to uzasadnione emocje - powiedział premier Donald Tusk, cytowany w mediach społecznościowych kancelarii premiera. Chodzi o alkohol sprzedawany w tubkach, przypominający te z musami dla dzieci.

We wtorek głos w sprawie sprzedaży alkoholu w tubkach zabrał podczas posiedzenia Rady Ministrów premier Donald Tusk.

"Minister rolnictwa Czesław Siekierski zadeklarował, że znajdzie szybkie rozwiązanie związane z problemem alkoholowych saszetek. Budzi to uzasadnione emocje" - stwierdził szef rządu, cytowany w mediach społecznościowych KPRM.

"Skupimy się na tym, aby znaleźć skuteczną metodę, aby zablokować ten proceder związany z alkoholowymi saszetkami" - dodał Tusk. Zapowiedział też, że "dzisiaj będziemy mieli pewność, jakie konsekwencje personalne będą wobec osób, które nie wykazały się odpowiednią czujnością w ostatnich dniach".

"Ta sprawa może dotyczyć bezpieczeństwa, zdrowia, naszych dzieci" - stwierdził.

- Ja już rozmawiałem dziś od rana z wieloma ministrami - mówił premier podczas posiedzenia rządu. Stwierdził również, że w jego ocenie są narzędzia prawne, które pozwalają działać w tej sprawie. - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ma takie narzędzie prawne, przynajmniej w swojej ocenie - powiedział Tusk.

- Mam nadzieję, że przed końcem posiedzenia rządu będziemy wiedzieli, jak sprawa została rozstrzygnięta - dodał premier.

"Trzeba szybko uszczelnić przepisy"

Wcześniej również ministra edukacji Barbara Nowacka odniosła się do tej kwestii, zapowiadając, że we wtorek MEN przekaże pismo do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o zmianę przepisów w sprawie opakowań, w których sprzedawany jest alkohol. Podkreśliła, że trzeba szybko uszczelnić przepisy, by opakowanie alkoholu nie udawało produktu dla dzieci.

Do sprawy odnosił się w poniedziałek we wpisie w mediach społecznościowych także marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Zaznaczył, że wódka w saszetkach "to zło w czystej postaci". Oświadczył, że w tej sprawie nie odpuści.

W poniedziałek także senatorka Anna Górska (Lewica) poinformowała na portalu X o skierowaniu przez nią pisma do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów "z prośbą o przeprowadzenie kontroli w związku z wprowadzeniem na rynek produktu, który może wprowadzać konsumentów w błąd. Mowa o produktach marki Voodoo Monkey, który to stanowi alkohol sprzedawany w formie saszetki z alkoholem, który trafił do sprzedaży stacjonarnej w Polsce".

Interpelacja poselska w sprawie sprzedaży alkoholu w saszetkach

Na początku sierpnia poseł Jan Warzecha (PiS) skierował do Ministerstwa Zdrowia interpelację poselską w sprawie sprzedaży alkoholu w saszetkach. "W polskim prawodawstwie istnieje regulacja, która zobowiązuje producentów napojów alkoholowych do oznaczania ich w sposób wyraźny, by potencjalni nabywcy mogli łatwo zidentyfikować produkt jako alkoholowy. Obowiązkowe jest stosowanie etykiet, które jednoznacznie rozróżniają te substancje od produktów niealkoholowych" – napisał. Jak zaznaczył, wiele portali internetowych informuje, że "na rynku pojawił się jednak alkohol sprzedawany w saszetkach, który do złudzenia przypomina popularne wśród dzieci musy owocowe". Zwrócił się z pytaniami, m.in. czy ministerstwo planuje podjąć działania w tej sprawie.

Ministerstwo Zdrowia odpisało, iż w "kwestii opakowań napojów alkoholowych z punktu widzenia regulacji wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, dotyczących opakowania napoju alkoholowego art. 13 ust. 1 ustawy określa, iż napoje alkoholowe dostarcza się do miejsc sprzedaży tylko w naczyniach zamkniętych, z oznaczeniem nazwy producenta, rodzaju i ilości napoju oraz jego mocy".

Alkohol jak mus

W ostatnim czasie w sklepach pojawił się alkohol sprzedawany w tubkach, kojarzonych do tej pory z musami dla dzieci. Zdjęcia kolorowych opakowań publikowane były w mediach społecznościowych.

Redakcja biznesowa tvn24.pl poprosiła o komentarz w sprawie sposobu sprzedaży produktów alkoholowych Ministerstwo Zdrowia i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wysłaliśmy również pytania do producenta, który wprowadził na rynek alkohol w kontrowersyjnych opakowaniach. Do momentu publikacji nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi.

