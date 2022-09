Zamrożenie cen prądu w 2023 roku. Jest decyzja Sejmu

Sejm przegłosował ustawę, która przewiduje zamrożenie w 2023 roku cen prądu dla gospodarstw domowych, do określonego poziomu zużycia. Zawarte w przepisach rozwiązania mają kosztować niemal 27 miliardów złotych. Teraz ustawa trafi do prac w Senacie.

Ceny prądu 2023

Aby skorzystać z zamrożenia cen do limitów 2,6 MWh i 3 MWh rocznie, trzeba będzie złożyć spółce energetycznej oświadczenie o spełnieniu warunków, np. o posiadaniu Karty Dużej Rodziny czy orzeczenia o niepełnosprawności.

Z zamrożenia cen mają być wyłączeni odbiorcy, którzy skorzystali z prawa do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej i jednocześnie zawarte przez nich oferty sprzedaży lub kompleksowe gwarantują im stałą cenę za obrót energią elektryczną w 2023 roku.

Koszt rozwiązań

Zgodnie z ustawą, jeśli między 1 październikiem 2022 roku a 31 grudnia 2023 roku odbiorca energii elektrycznej zmniejszy jej zużycie o co najmniej 10 proc. w porównaniu z okresem od 1 października 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku, to w 2024 roku spółka energetyczna zastosuje upust w wysokości 10 proc. kosztów zużycia energii elektrycznej w okresie październik 2022-grudzień 2023.