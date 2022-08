Rząd chce zamrozić taryfy na gaz. Jest jedno ale

Rząd chce zamrozić taryfy na gaz w 2023 roku - poinformował w środę rzecznik rządu Piotr Mueller. Jednocześnie przyznał, że to niemożliwe, by w pełni zrekompensować w ten sposób podwyżki cen surowca.

Rzecznik rządu Piotr Mueller podczas środowej konferencji prasowej przekazał, że rząd nie dopuści do tego, żeby "ceny gazu poszybowały tak wysoko, jak wynika to ze wzrostu cen hurtowych".

Ceny gazu 2023

- Nie dopuścimy do tego, żeby ceny gazu poszybowały tak wysoko, jak wynika to ze wzrostu cen hurtowych, bo to oznaczałoby gigantyczne podwyżki - mówił Mueller. Zaznaczył jednocześnie, że "to niemożliwe", by w pełni zrekompensować podwyżki. - Trzeba to sobie jasno powiedzieć - podkreślił.