- To jest najnowocześniejsza placówka tego typu w Europie. Znajduje się w Centrum Zdrowia Dziecka, największym szpitalu pediatrycznym w Polsce - powiedziała w programie "Wstajesz i weekend" na antenie TVN24 prezeska Fundacji TVN Zuzanna Lewandowska, odnosząc się do nowo otwartego Centrum Psychiatrii i Onkologii dla Dzieci i Młodzieży w CZD. Z kolei dyrektor instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" dr. n. med. Marek Migdał mówił, że to nie przypadek, że obie specjalizacje - psychiatria i onkologia - znalazły się w Centrum obok siebie.

W piątek Centrum Psychiatrii i Onkologii dla Dzieci i Młodzieży w Centrum Zdrowia Dziecka zostało oficjalne otwarte. To pierwszy tego typu ośrodek w naszym kraju. Powstał między innymi dzięki darczyńcom Fundacji TVN.

Jak czytamy na stronie Centrum Zdrowia Dziecka, nowe, nowoczesne centrum to aż 6 tys. metrów kwadratowych. "Znajdują się tu Klinika Psychiatrii, a także Klinika Onkologii, w tym Oddział Dzienny Chemioterapii, Oddział pobytu stacjonarnego, a także Poradnia Onkologiczna" - podano.

W Centrum znajdą się także przestrzenie do terapii i rehabilitacji, świetlice, sale dwuosobowe dla dzieci z możliwością noclegu rodzica, a już wkrótce ogród sensoryczny.

"To ogromny projekt"

- To jest rzeczywiście ogromny projekt, on egzemplifikuje, to, co Fundacja TVN chce zawsze dostarczać - rozwiązania najnowocześniejsze, które odpowiadają na najpilniejsze potrzeby społeczne - mówiła na uroczystości z okazji otwarcia Centrum prezeska Fundacji TVN Zuzanna Lewandowska.

Centrum Psychiatrii i Onkologii Dzieci i Młodzieży oficjalne otwarte Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

- W skali roku to będzie kilkaset dzieci, jednocześnie blisko tysiąc dzieci na dziale dziennym, który został zwiększony dwukrotnie. Mówimy też o blisko siedmiu tysiącach porad w Poradni Psychiatrycznej - powiedział dyrektor Instytutu "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" dr n. med. Marek Migdał.

- To był długodystansowy projekt, dla nas niezwykle ważny. Nie bylibyśmy w stanie tego zrobić, gdyby nie nasi darczyńcy. Nasi darczyńcy to są przede wszystkim widzowie TVN-u, oni odpowiadają na każdy nasz apel. Im jestem szczególnie wdzięczna - mówiła president & managing director Warner Bros. Discovery Poland oraz CEO TVN Kasia Kieli.

- Bardzo dziękuję, że pomyśleliście o tym, że ten mały pacjent onkologiczny, psychiatryczny, powinien być z rodzicami. Że zainwestowaliście, zainwestowaliśmy, w strefy komfortu pacjenta, sale dla rodziców. To jest chyba najważniejsze w onkologii, psychiatrii - mówiła ministra zdrowia Izabela Leszczyna.

Centrum Psychiatrii i Onkologii Dzieci i Młodzieży Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

"Zamknięcie pewnego etapu"

W programie "Wstajesz i weekend" na antenie TVN24 dr n. med. Marek Migdał podkreślał, że choć inwestycja została głównie sfinansowana ze środków publicznych, to "dzięki temu, że Fundacja TVN zaangażowała się od początku, zyskaliśmy na czasie".

Centrum Psychiatrii i Onkologii Dzieci i Młodzieży oficjalne otwarte Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"

- Równolegle prowadziliśmy rozmowy o pozyskaniu dofinansowania z Ministerstwem Zdrowia, a tu już trwały prace, uzgodnienia. Rok nasi lekarze, pielęgniarki, pracowali z architektami, projektując wszystkie pomieszczenia. Potem były wszystkie formalności, pozwolenia na budowę, potem była budowa. W 2023 roku mieliśmy stojący budynek. To wszystko spowodowało, że jesteśmy gotowi. W ciągu najbliższych dwóch tygodni zostaną zakończone ostateczne przygotowania, uzyskamy pozwolenie na wykorzystanie tego obiektu do świadczeń medycznych i zaczynami - relacjonował doktor.

Prezeska Fundacji TVN Zuzanna Lewandowska podkreślała, że nowe Centrum "nie wygląda jak szpital". - Jest to miejsce, które jest przede wszystkim piękne, jest masa przestrzeni, światła, jest przytulnie - mówiła.

- To jest przestrzeń, która nie tylko jest przyjemna dla dzieci, ale także przemyślana w taki sposób, żeby rodzicom, którzy przecież z dziećmi muszą się opiekować, było tam wygodnie. To jest najnowocześniejsza placówka tego typu w Europie, jest usytuowana w Centrum Zdrowia Dziecka, największym szpitalu pediatrycznym w Polsce - powiedziała.

Zwróciła uwagę, że dotychczas "psychiatria była spychana na obrzeża miast, stygmatyzowana". - Problem zdrowia psychicznego w Polsce jest ogromny, sytuacja jest katastrofalna, ale sukces ostatnich lat jest taki, że udało nam się zdjąć stygmatyzację w ogóle z psychiatrii, z problemów psychicznych. To jest temat, o którym mówimy i który już nie jest wstydliwy, mam nadzieję - mówiła.

Marek Migdał mówił, że ćwierć miliona świadczeń udzielanych w Instytucie dotyczy "nie tylko młodych ludzi, ale także noworodków, niemowląt, małych dzieci i dzieci". - To pełen zakres pediatrii - mówił.

- To, że obie specjalizacje - psychiatria i onkologia - znajdują się w tym samym budynku, to nie przypadek. To była celowa decyzja, aby te dwa obszary pediatrii, w których rośnie istotnie zapotrzebowanie na udzielanie świadczeń, znajdowały się blisko siebie. Oczywiście często ci pacjenci onkologiczni potrzebują również wsparcia psychologicznego i to będzie dużo łatwiejsze w tej chwili - zwracał uwagę Marek Migdał.

Autorka/Autor:mp/ToL

Źródło: tvn24.pl