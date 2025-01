Zwiększenie liczby zwolnionych

Jak wskazała kierownik, jednocześnie spółka zawiadomiła urząd, że zwolnieniami grupowymi objętych zostanie 421 osób, co oznacza zwiększenie liczby osób objętych zamiarem zwolnienia o ok. 70.

23 stycznia biłgorajski urząd pracy informował o zwiększeniu liczby osób objętych zwolnieniami grupowymi do ok. 350. Przewodniczący NSZZ "Solidarność" w BRW Andrzej Naworol przekazał, że firma zaczęła zwolnienia w Biłgoraju i Mielcu.

Spadek przychodów

Według danych finansowych BRW za 2023 r., przychody ze sprzedaży od 2022 r. spadły z 1,5 mld do 1,3 mld zł. Grupa sprzedawała swoje wyroby głównie na rynek krajowy (950 mln zł przychodów) i w UE (338 mln zł). W latach 2022-2023 strata brutto grupy wzrosła z 38 mln do 100 mln zł, strata netto z 47 mln do 90 mln zł, a przeciętne zatrudnienie spadło z 7498 do 6640 osób. W 2023 r. spółka nie wypłacała dywidendy.