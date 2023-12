Biedronka pod lupą UOKiK. Chodzi o ceny

Rafał Mundry na początku grudnia br. zwrócił uwagę na sposób prezentacji cen w sklepach sieci Biedronka przy promocji artykułów, w szczególności w przypadku promocji tzw. wielosztuk. "Jak coś jest sprzedawane w komplecie/zestawie 2 szt. to powinna być cena za cały zestaw a nie pół" - zwracał uwagę ekonomista we wpisie w serwisie X (dawniej Twitter), dodając, że "dla ludzi to rzeczywiście problem z prezentowaniem cen tych wielosztuk".