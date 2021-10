Jednodniowy renesans SMS-ów. Sieci w Polsce z dużymi wzrostami

Awaria Facebooka zaczęła się w poniedziałek około godziny 17.40 czasu polskiego, kiedy aplikacje Facebook, Instagram, Messenger i WhatsApp przestały być dostępne w sieci na całym świecie. Serwisy zaczęły powracać do funkcjonalności około północy, choć problemy z komunikatorem WhatsApp trwały dłużej niż w przypadku innych platform.

Awaria Facebooka - więcej SMS-ów

Operator przekazał, że w przypadku połączeń głosowych było o 22 proc. więcej niż zazwyczaj. W komentarzu stwierdzono, że mniejszy niż w przypadku SMS-ów wzrost "pokazuje jak bardzo we współczesnych czasach przyzwyczailiśmy się do wiadomości tekstowych".

Wyjaśniono to tym, że SMS-y "nie wymagają jednoczesnej uwagi obu stron, pozwalają na udzielenie odpowiedzi w wygodnym dla siebie momencie i zajmują mniej czasu niż tradycyjna rozmowa". Dodano, że "są w wielu aspektach wygodniejsze, zwłaszcza do przekazywania krótkich informacji".

Ale to nie koniec ciekawych wniosków. Na koniec operator zwrócił uwagę, że "część klientów przy braku dostępności tych serwisów swoje kroki kierowała do obsługi klienta". "Zanotowaliśmy wczoraj dwukrotnie więcej połączeń do obsługi klienta niż podczas standardowego dnia, a w szczytowym momencie (między 18:30 a 19:30) było ich aż 8 razy więcej" - podkreślił Play.