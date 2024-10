"Zarobki przekraczały 220 tysięcy złotych miesięcznie". Miażdżący raport otwarcia

Wyniki audytu

Zewnętrzna kancelaria wskazała także na brak nadzoru nad spółką zależną LINK4. "LINK4 skoncentrował się jedynie na ślepym zdobywaniu udziałów w rynku, co w połączeniu z niekompetencją i licznymi błędami managerskimi doprowadziło do strat w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych" - napisało PZU. Spółka przypomniała, że od 2016 r. za sprzedaż online i marketing w LINK4 odpowiadała żona ówczesnego ministra sprawiedliwości (Zbigniewa Ziobry - red.), która w 2020 r. weszła do zarządu LINK4 i pracowała tam do 2022 r.