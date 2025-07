Wszystkie serie leku wstrzymane w obrocie

Główny Inspektorat Farmaceutyczny wstrzymał w całym kraju obrót lekiem Atorvastatin Medical Valley, przeznaczonym do stosowania u pacjentów ze zwiększonym stężeniem cholesterolu i trójglicerydów we krwi. "Produkt ten nie spełnia przewidzianych dla niego wymagań jakościowych" - czytamy w komunikacie GIF.

Główny Inspektorat Garmaceutyczny zdecydował we wtorek o wstrzymaniu w całym kraju obrotu produktem leczniczym Atorvastatin Medical Valley (Atorvastatinum), 40 mg, tabletki powlekane, opakowanie 30 tabletek, nr GTIN 05909991501662; podmiot odpowiedzialny: Medical Valley Invest AB z siedzibą w Höllviken, Szwecja ; nr pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 27496.

Atorvastatin Medical Valley to lek należący do grupy statyn, czyli substancji regulujących przemiany lipidów w organizmie. Jest przeznaczony do stosowania u pacjentów ze zwiększonym stężeniem cholesterolu i trójglicerydów we krwi.