Wzrosło zagrożenie atakami DDoS w Polsce, które powodują niedostępność usług. Komunikat w tej sprawie opublikował minister cyfryzacji i jednocześnie pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Krzysztof Gawkowski. W ostatnich dniach zaatakowano między innymi system e-TOLL. "Odnotowaliśmy zwiększony ruch sieciowy związany z systemem e-TOLL. Nie wpływa on jednak na jego bezpieczeństwo" - zapewniła we wtorek w odpowiedzi przesłanej redakcji biznesowej tvn24.pl Krajowa Administracja Skarbowa.

W ubiegłym tygodniu informowaliśmy o atakach DDoS na strony autostrady A2 na odcinku Świecko - Konin oraz autostrady A1 od Gdańska do Torunia. Potwierdzili nam to koncesjonariusze obu odcinków autostrad, czyli spółki Autostrada Wielkopolska oraz Gdańsk Transport Company. Atak DDoS polega na zapchaniu serwera lub łącza internetowego lawinowo wysyłanymi zapytaniami i żądaniami, co skutkuje zablokowaniem dostępu do usług.