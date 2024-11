Nowy projekt w rządowym wykazie. "Tysiące nowych miejsc pracy"

Prace nad projektem

Na początku marca do Sejmu trafił prezydencki projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. W październiku został skierowany do dalszych prac w komisji. Projekt zakłada dostępność usługi w każdym powiecie dla osób powyżej 18 lat i finansowanie z budżetu państwa. Przewiduje od 40 do 200 godzin asystencji osobistej miesięcznie. W czwartek marszałek Sejmu Szymon Hołownia apelował do rządu, aby projekt jak najszybciej trafił do parlamentu. - Apeluję po raz ostatni do rządu, naprawdę z całego serca apeluję o to, żeby ten projekt znalazł się jak najszybciej w lasce marszałkowskiej. Ludzie na to po prostu czekają, nie możemy już dużej czekać - mówił.