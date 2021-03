Duża sieć wprowadza nowe zasady dla przyszłych pracowników. Planuje zatrudnić około 600 osób

Lidl planuje zwiększenie zatrudnienia

"Natomiast już po roku pracy pracodawca gwarantuje podwyżkę płacy do poziomu od 3 650 zł brutto do 4 550 zł brutto, a po dwóch latach stażu wynagrodzenie wzrasta do poziomu od 3 900 zł brutto do 4 800 zł brutto" – mogliśmy przeczytać w komunikacie.