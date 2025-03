Gra o kontrakt dla polskiego przewoźnika. Jest kolejna oferta

Wiceprezes Airbusa o ofercie

- Nasza oferta dotyczy dwóch wersji samolotu A220-100 i 300 - powiedział PAP wiceprezes Airbusa Benoit de Saint-Exupery przy okazji jego wizyty w Warszawie. Przyznał, że LOT oczekuje oferty na 84 samoloty regionalne. - Wymiana floty ma nastąpić dość szybko, może się zacząć w 2026 lub 2027 r. i potrwać do 2030 r. Z tego co wiemy, LOT ma rozstrzygnąć przetarg i podjąć decyzję dość szybko, w ciągu kilku miesięcy. Im szybciej, tym lepiej dla przewoźnika - ocenił de Saint-Exupery. Pytany, co przemawia za wyborem Airbusa, a nie brazylijskich Embraerów, odparł, że A220 jest najnowszą z platform używanych obecnie na świecie. - Samolot ma przed sobą perspektywę rozwojową, co najmniej 20-30 lat i przez tyle jeszcze może być produkowany. Ma też duży potencjał dla ulepszeń, poprawy aerodynamiki, osiągów itp. które mogą się pojawiać przez wiele następnych lat. Dla LOT-u to propozycja przyszłościowa. Konkurencja oferuje maszyny oparte o technologie poprzedniej generacji, z platformą sprzed prawie 25 lat - zauważył wiceprezes Airbusa. Według niego, A220 "idealnie odpowiada ambicjom LOT-u i planom transformacji przewoźnika". - Z naszych dyskusji z linią wynika, że LOT planuje być większy, lepszy, zrównoważony z punktu widzenia środowiskowego i społecznego, oraz trwale dochodowy. Mamy samolot, który odpowiada tym czterem wyzwanio - podkreślił de Saint-Exupery. Jak zaznaczył, A220 jest większy, ma więcej miejsc niż u konkurencji, kadłub o większym przekroju zapewniający lepszy komfort w każdym miejscu kabiny pasażerskiej. - Dzięki większej liczbie miejsc i niższej o 8–9 proc. relacji kosztu mil na pasażera proponowana flota będzie mogła generować dodatkowy wkład w zysk o ponad 2,5 mld dol. w porównaniu z konkurentem - dodał. W ocenie wiceprezesa Airbusa, z perspektywami wzrostu rynku w regionie, przy spodziewanym wzroście liczby polskich pasażerów na europejskich trasach o 33 mln w ciągu najbliższych 15 lat z perspektywą Centralnego Portu Komunikacyjnego w 2032 r., oczywiste jest, że większy samolot jest lepszym rozwiązaniem. - Uważamy, że jest to samolot odpowiadający na wszystkie oczekiwania LOT-u i bezpieczny jako inwestycja na przyszłość - podkreślił. Jak zaznaczył Benoit de Saint-Exupery, lotnictwo pasażerskie ma oczywiste perspektywy rozwoju. - Generalnie co 15 lat ruch lotniczy się podwaja i tak będzie w przyszłości. Prognozy dla Polski to ponad 4 proc. wzrost co roku, i dokładnie spowoduje to podwojenie ruchu w ciągu 15 lat. Sektor jest w fazie mocnego wzrostu - ocenił. W jego opinii, "samoloty ostatniej generacji, takie jak A220 są jeszcze bardziej oszczędne, z emisją CO2 rzędu 25 proc. niższą niż te poprzednich generacji". - Mamy więc produkt, który stanowi część zakładanej ścieżki dekarbonizacji lotnictwa. I jest w stanie bardzo szybko w 100 proc. przejść na paliwa niskoemisyjne nowej generacji - dodał. W ostatnich dniach Airbus dostarczył 400-setnego A220, a dotychczas zamówiono ponad 900 tego typu samolotów. Według informacji koncernu, maszyna ta lata w barwach ponad 20 linii, na ponad 1,5 tys. tras pomiędzy 470 lotniskami na pięciu kontynentach. Producentem A220 jest Airbus Canada. Samolot jest tam składany z części produkowanych na całym świecie, z czego ok. 40 proc. pochodzi z Europy. Niektóre elementy są produkowane w Polsce. Flota LOT-u składa się z maszyn dwóch producentów: Boeinga i Embraera. W przeszłości narodowy przewoźnik sezonowo leasingował samoloty typu Airbus w sytuacji, gdy potrzebował dodatkowych maszyn.