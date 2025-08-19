"Zostały uznane za wątpliwe". Kontrola w tym tygodniu

- W tym tygodniu ruszą kontrole pierwszych 16 budzących wątpliwości projektów z Krajowego Programu Odbudowy wspierających dywersyfikację branży HoReCa - zapowiedziała na portalu X ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Chodzi o wątpliwości wokół dotacji na dywersyfikację działalności dla przedsiębiorstw z sektorów HoReCa, które ucierpiały wskutek pandemii. Zgodnie z doniesieniami mediów firmy otrzymały dotacje z KPO m.in. na firmowe jachty.

Umowy do weryfikacji

W ubiegłym tygodniu Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała wstrzymanie wypłat, dodając, że płatności zostaną wznowione po zweryfikowaniu umów. Śledztwo w sprawie wykorzystania pieniędzy z polskiego KPO w sektorze HoReCa wszczęła Prokuratura Europejska (EPPO).

"Jeśli chodzi o program HoReCa: trwają kontrolę u wszystkich 5 operatorów, zakończą się we wrześniu. Pierwsze 16 projektów, które zostało uznane za wątpliwe, zostaną skontrolowane na miejscu w tym tygodniu, kolejne w następnym tygodniu. Niezależnie trwa kontrola pod kątem sprawdzenia potencjalnych konfliktów interesów" - poinformowała we wtorek na portalu X szefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Rozwiń

Wypłaty dotacji ruszą po kontrolach

W ubiegły czwartek Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) podkreśliła, że program (wparcia dla HoReCa) jest kontynuowany. "PARP dokłada wszelkich starań, aby kontrole były jak najmniej uciążliwe dla przedsiębiorców, a jednocześnie, aby wszystkie nieprawidłowości zostały skutecznie zidentyfikowane i rozliczone" - zapewnili przedstawiciele Agencji w komunikacie. Dodali, że wstrzymane płatności będą sukcesywnie odblokowywane po weryfikacji prawidłowości oceny danego projektu.

Agencja dodała, że będzie ustalała m.in., czy zakupione maszyny lub urządzenia znalazły się w faktycznej ofercie handlowej przedsiębiorcy. Umowa, jak wskazała Agencja, może zostać rozwiązana w przypadku naruszenia jej postanowień lub stwierdzenia nieprawidłowości.

Wsparcie na inwestycje i szkolenia

Jak wynika z danych PARP, w ramach wsparcia HoReCa ze środków KPO podpisano 3005 umów z przedsiębiorcami (każda umowa z inną firmą). Według stanu na koniec lipca br., przedsiębiorcom wypłacono 110 mln zł z całkowitej kwoty wsparcia 1,24 mld zł.

Nabór pod nazwą "Inwestycje w dywersyfikację działalności sektora HoReCa" skierowany był do mikro, małych lub średnich przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorach hotelarstwa, gastronomii, cateringu, turystyki i kultury dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

Wsparcie było przeznaczone na inwestycje, szkolenia lub doradztwo, tj. np. na pokrycie kosztów zakupu maszyn i urządzeń niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług, robót budowlanych, inwestycji związanych z zieloną transformacją i wykorzystaniem technologii cyfrowych, a także wprowadzenie usług rozwojowych oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników (np. szkolenia w nowe umiejętności lub przekwalifikowaniem pracowników).

Nawet pół miliona dofinansowania

Pierwszy nabór w ramach wsparcia z KPO dla branży HoReCa ruszył w maju 2024 r. i pierwotnie miał potrwać do 5 czerwca ub.r., ale został przedłużony. Drugi wystartował 18 lipca ub.r. i również był wielokrotnie przedłużany. Ostatecznie trwał do końca października 2024 r.

Wysokość dofinansowania wynosiła od 50 tys. do 540 tys. zł (do 90 proc.) kosztów kwalifikowanych, które maksymalnie mogły wynieść 600 tys. zł. Wsparcie było udzielane w formie refundacji wydatków z części dotacyjnej KPO. Co najmniej 70 proc. wszystkich nakładów projektu musiało być przeznaczone na działania inwestycyjne; na szkolenia lub doradztwo mogło być to maksymalnie 30 proc.

Pełczyńska-Nałęcz poinformowała również we wpisie, że w ciągu ostatniego tygodnia wypłaconych zostało m.in. prawie 250 mln zł na inwestycje z PFR, z czego 47,5 mln zł rozwój szpitali, w tym w obszarze onkologii, podpisana została umowa na elektryfikację i zwiększenie efektywności terminalu kontenerowego w porcie w Gdyni, a Płock otrzymał środki na 11 inwestycji w ramach Zielonej Transformacji Miast m.in. na budowę kanalizacji deszczowej i wodociągu oraz odtworzenie nawierzchni ulic.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) ma wzmocnić polską gospodarkę; składa się z 57 inwestycji i 54 reform. Przewiduje dla Polski 59,8 mld euro ze środków UE, w tym 25,27 mld euro w postaci dotacji i 34,54 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek. Polska otrzymała z niego dotychczas 67 mld zł. Kolejna transza pieniędzy ma wpłynąć jesienią.

Autorka/Autor:BC/dap

Źródło: PAP