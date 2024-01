"Jest wiele powodów i dróg, które mogą doprowadzić do odpowiedzialności prawnej Adama Glapińskiego"

Tusk: znajdziemy sposoby, aby Glapiński poniósł odpowiedzialność

- Jest wiele powodów i dróg, które mogą doprowadzić do dojścia do odpowiedzialności prawnej prezesa NBP Adama Glapińskiego. - Moim zdaniem ten dziwny werdykt pani Przyłębskiej nie jest wiążący, ale są różne drogi, aby Glapiński poniósł odpowiedzialność i my znajdziemy te sposoby - mówił Tusk.

Bank centralny nie dołoży do budżetu. Tusk: to jest oznaka złej woli

Donald Tusk odniósł się także do sześciu miliardów złotych zysku NBP, których bank centralny nie przekaże do budżetu państwa. Informację o takiej kwocie przekazał wcześniej bank centralny Ministerstwu Finansów za czasów rządu PiS. Później okazało się, że NBP będzie miał na koniec 2023 roku stratę i to być może rekordową, co sprawi, że żadne pieniądze do budżetu nie trafią. - To nie jest coś, co stabilizuje sytuację budżetu, to jest tylko oznaka złej woli. To nie jest przecież budżet rządu, tylko Polski - stwierdził Tusk.