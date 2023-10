Rewolucja w telekomunikacji. "Ruszyła długo oczekiwana aukcja"

Przedmiotem aukcji ogłoszonej przez Prezesa UKE 22 czerwca br. są 15-letnie rezerwacje na cztery bloki po 100 MHz w paśmie "C" (3400-3800 MHz). Starają się o nie czterej operatorzy infrastrukturalni: P4 (operator sieci Play), Polkomtel (właściciel sieci Plus), Orange Polska i T-Mobile Polska. Cena wywoławcza każdego bloku to 450 mln zł. Aukcje mają pozwolić na zlikwidowanie "białych plam internetu" na mapie Polski.