Tysiące laptopów do rozdania, żeby "nie marnowały się w magazynie"

- Będziemy mieć możliwość rozdysponowania laptopów do szkół, tak żeby one nie marnowały się w magazynie - powiedział biznesowej redakcji tvn24.pl Marek Gieorgica, dyrektor biura komunikacji Ministerstwa Cyfryzacji. Chodzi o laptopy z flagowego projektu Prawa i Sprawiedliwości "Laptop dla ucznia", których poprzedni rząd zamówił za dużo. Do magazynu wróciło ich piętnaście tysięcy. - Dlatego wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej proponujemy przeprowadzić konkursy na ten sprzęt - przekazał.

"To wciąż dobry technologicznie sprzęt"

Marek Gieorgica przypomniał, że zostanie za to stworzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nowy program "Cyfrowy uczeń", który ma być złożony z dwóch komponentów: kompetencyjnego i sprzętowego. - Już wiemy, że urządzenia w nowym programie, to nie tylko laptopy, ale mogą to być inne urządzenia mobilne na przykład tablety - wskazał.

- Dlatego trzeba wprowadzić zmiany w ustawie. Jej projekt został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Będziemy mieć możliwość rozdysponowania laptopów do szkół, tak żeby one nie marnowały się w magazynie. To wciąż dobry technologicznie sprzęt. Przecież dziś nikt nie kupuje laptopa na rok. Zależy nam, żeby mogły one trafić do szkół. Do placówek oświatowych, które wykorzystają ten sprzęt do swojej działalności edukacyjnej. Proces legislacyjny planujemy zamknąć w czwartym kwartale tego roku -zaznaczył.