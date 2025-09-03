Pierwsze polskie lotnisko znosi limit płynów w bagażu

3 września 2025, 21:44
Źródło:
PAP
Wakacje 2025. Ulubione kierunki turystyczne Polaków
Wakacje 2025. Ulubione kierunki turystyczne PolakówTVN24
wideo 2/5
Wakacje 2025. Ulubione kierunki turystyczne PolakówTVN24

Od środy lotnisko Kraków Airport zniosło limit płynów przewożonych w bagażu podręcznym. Władze portu informują, że odprawa z nowymi skanerami CT przebiega sprawnie i bez zakłóceń. To pierwsza taka sytuacja w Polsce.

- To ważny dzień nie tylko dla krakowskiego lotniska, ale także dla lotnictwa w ogóle w Polsce, dlatego że jako pierwszy port lotniczy w Polce znosimy ten limit, który nie był lubiany przez pasażerów, przewozu płynów. Było to możliwe dzięki trzem elementom: nowym urządzeniom, ścieżce proceduralnej, którą przeszliśmy i oczywiście dzięki ludziom, bo to także dla naszych pracowników pewna rewolucja, funkcjonujemy w inny sposób, od dawna się do tego przygotowywaliśmy - powiedział dziennikarzom w środę prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński.

Lotnisko Kraków - BaliceLongfin Media/Shutterstock

Krakowskie Balice jako pierwsze znoszą limit

9 lipca br. Komisja Europejska zatwierdziła zniesienie limitów na płyny na niektórych lotniskach. W portach, które używają określonego typu skanera bezpieczeństwa, zostanie zniesiony limit 100 ml na płyny przewożone w bagażu. Takich urządzeń w UE jest 700, w 21 państwach członkowskich. Chodzi o nową generację skanerów bezpieczeństwa C3 na lotniskach z systemem wykrywania materiałów wybuchowych. Wykorzystują one technologię tomografii komputerowej do tworzenia szczegółowych obrazów 3D bagażu, co pozwala na skuteczniejsze wykrywanie przedmiotów zabronionych.

Nowoczesne skanery pozwalają na zmianę regulacjiWojtek Jargiło/PAP

Jak wskazał Strutyński, wprowadzenie nowych wytycznych na lotnisko Kraków Airport stało się możliwe dzięki zainstalowaniu 10 nowoczesnych skanerów CT, które działają na bramkach kontroli bezpieczeństwa oraz uzyskaniu niezbędnych certyfikatów i zgód, w tym Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Koszt zakupu i wdrożenia urządzeń to ponad 33 mln zł.

Według szacunków władz portu nowe rozwiązanie pozwoli skrócić czas potrzebny na skontrolowanie jednej osoby o blisko 30 proc.

- To nie koniec, dlatego że lotnisko krakowskie rośnie niezwykle dynamicznie (…). Mamy już przygotowaną przestrzeń pod kolejne urządzenia, po to, żeby ten proces był płynny – zapowiedział Strutyński.

Czytaj też: Koniec z uciążliwym limitem. Polskie lotnisko ogłosiło zmiany

Szybsze i precyzyjne kontrole

Według niego dzięki wdrożeniu skanerów CT kontrola bezpieczeństwa stała się szybsza, bardziej precyzyjna i komfortowa dla podróżnych, a jednocześnie znacząco usprawniło to pracę służb odpowiedzialnych za kontrolę bagażu podręcznego.

Pasażerowie korzystający od środy z lotniska Kraków Airport mają możliwość przewożenia większych butelek i opakowań płynów w bagażu podręcznym – nawet do dwóch litrów (np. wody, kosmetyków, perfum). Nie ma też konieczności wyjmowania płynów i sprzętu elektronicznego (laptopów, tabletów, telefonów) podczas kontroli bezpieczeństwa.

Prezes zauważył, że lotnisko działa w nowym reżimie od środowego poranka i do tej pory nie odebrał sygnałów, aby zaistniały jakiekolwiek utrudnienia.

- Proces kontroli przebiega dość płynnie, naszym celem jest, żeby kontrola co do zasady nie przekraczała 10 minut, maksymalnie 20 – robimy wszystko, by tak było – zapowiedział Strutyński.

Czytaj też: Urlopowy plan runął. Nie zawsze ty za to zapłacisz

"To ogromna zmiana"

Z obserwacji w terminalu pasażerskim wynika, że zdecydowana większość odlatujących pasażerów wciąż nie wie o wprowadzonym udogodnieniu. Wielu z nich dopija napoje z butelek i wyrzuca je do pojemników na odpady. Na informację o tym, że mogą już przejść z dużymi pojemnikami na płyny przez kontrolę bezpieczeństwa, reagowali z zadowoleniem.

- To ogromna zmiana i cieszymy się z niej, ale nie wiedziałyśmy, że to już od dzisiaj – powiedziała jedna z pasażerek – Można więcej zabrać ze sobą, wracając do domu albo jadąc na wakacje, a przede wszystkim zyskujemy dodatkowe parę minut, które traciło się na przepakowywanie np. kosmetyków – dodała jej współtowarzyszka.

Lotnisko Kraków-BaliceShutterstock

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku skorzystało z niego blisko 11,1 mln osób, a w tym roku prognozuje osiągnięcie poziomu 13 mln pasażerów. W obowiązującym obecnie letnim rozkładzie lotnisko posiada 160 połączeń do 114 miast w 35 krajach, oferowanych przez 28 przewoźników.

Autorka/Autor:BC/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wojtek Jargiło/PAP

KrakówlotniskoPodróże
Pozostałe wiadomości

Pragnę podzielić się radosną informacją. Otrzymałem zaproszenie od prezydenta Donalda Trumpa na przyszłoroczny szczyt Grupy G20, który odbędzie się w Miami na Florydzie - ogłosił w środę Karol Nawrocki po spotkaniu z prezydentem USA. Wcześniej o inicjatywie zaproszenie Polski na szczyt mówił szef dyplomacji Radosław Sikorski.

Nawrocki: dostałem zaproszenie od Donalda Trumpa na szczyt G20

Nawrocki: dostałem zaproszenie od Donalda Trumpa na szczyt G20

3 września 2025, 21:07
Źródło:
PAP

OpenAI ogłosiło przejęcie startupu Statsig za 1,1 miliarda dolarów w akcjach - to jedno z największych przejęć w historii firmy. Statsig specjalizuje się w testowaniu produktów.

OpenAI na zakupach. To jedno z największych przejęć

OpenAI na zakupach. To jedno z największych przejęć

3 września 2025, 19:19
Źródło:
techcrunch.com

Wrześniowa obniżka stóp procentowych jest uzasadniona ze względu na aktualne kształtowanie się poziomu inflacji - wyjaśnił w komunikacie Narodowy Bank Polski po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.

Rada Polityki Pieniężnej o obniżce stóp: uzasadniona przez inflację

Rada Polityki Pieniężnej o obniżce stóp: uzasadniona przez inflację

3 września 2025, 16:47
Źródło:
PAP

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych - o 0,25 punktu procentowego - podano w komunikacie. Oznacza to, że stopa referencyjna wynosi 4,75 procent. 

Jest decyzja w sprawie stóp procentowych

Jest decyzja w sprawie stóp procentowych

3 września 2025, 14:56
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Napływ produktów rolnych z Mercosur zagraża unijnemu rolnictwu - ocenił Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, krytykując umowę handlową przyjętą przez Komisję Europejską. Z kolei Dariusz Goszczyński z Krajowej Rady Drobiarstwa nazwał wprowadzenie mięsa niespełniającego europejskich standardów "niedopuszczalnym". Resort rolnictwa zapowiada dalszą walkę o zablokowanie niekorzystnych zmian.

Branża przeciwna unijnej umowie. Ministerstwo: to nie koniec batalii

Branża przeciwna unijnej umowie. Ministerstwo: to nie koniec batalii

3 września 2025, 20:05
Źródło:
PAP

Nadchodzi ulga dla kredytobiorców. Niższe stopy to niższe raty, większa zdolność kredytowa i realne oszczędności sięgające nawet kilkuset złotych miesięcznie - wynika z analizy dyrektora departamentu analiz Rankomat.pl Jarosława Sadowskiego.

Ulga dla kredytobiorców. O tyle spadają raty

Ulga dla kredytobiorców. O tyle spadają raty

3 września 2025, 15:31
Źródło:
tvn24.pl

Komisja Europejska przyjęła w środę umowę handlową z blokiem państw Ameryki Południowej, Mercosur. Zaproponowała porozumienie tymczasowe, które będzie obowiązywać do czasu ratyfikowania całościowej umowy przez parlamenty narodowe. Wejdzie ono w życie po zgodzie PE oraz 15 państw członkowskich UE.

Wielka umowa o wolnym handlu. Jest zielone światło

Wielka umowa o wolnym handlu. Jest zielone światło

3 września 2025, 13:45
Źródło:
PAP

Władze pięciu holenderskich miast - Amsterdamu, Rotterdamu, Hagi, Utrechtu i Eidhoven - zaapelowały do rządu o możliwość wprowadzania lokalnych ograniczeń dla tak zwanych fatbike'ów oraz e-hulajnóg. Chcą także przeniesienia na jezdnię dużych rowerów cargo. Proponowane zmiany mają poprawić bezpieczeństwo na drogach, gdzie co roku w wypadkach ginie około 700 osób.

Chcą zakazać hulajnóg elektrycznych. Apel do rządu

Chcą zakazać hulajnóg elektrycznych. Apel do rządu

3 września 2025, 18:36
Źródło:
PAP

Producent samochodów Jaguar Land Rover (JLR) stał się celem poważnego cyberataku, który sparaliżował produkcję samochodów w dwóch kluczowych fabrykach w Wielkiej Brytanii - donosi portal BBC.

Atak na giganta motoryzacyjnego. Produkcja aut poważnie zakłócona

Atak na giganta motoryzacyjnego. Produkcja aut poważnie zakłócona

3 września 2025, 17:13
Źródło:
BBC

W ramach deregulacji w życie weszło już 77 postulatów - poinformowała w środę inicjatywa SprawdzaMY. Dodała, że 54 z nich stały się ustawami i zostały podpisane przez prezydenta.

Deregulacja. Te postulaty już weszły w życie

Deregulacja. Te postulaty już weszły w życie

3 września 2025, 16:09
Źródło:
PAP

Mieszkanka Berlina przez trzy dekady regularnie co tydzień stawiała na te same liczby w Lotto. Jej wytrwałość została nagrodzona pod koniec sierpnia, kiedy udało jej się trafić główną wygraną. Dzięki szczęśliwemu zakładowi Niemka wzbogaci się o 4,4 miliona euro - informuje agencja dpa.

30 lat grała w Lotto tak samo. To jej szczęśliwe liczby

30 lat grała w Lotto tak samo. To jej szczęśliwe liczby

3 września 2025, 17:57
Źródło:
PAP

Przygotowanie i realizacja budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego w latach 2021-2023 nie przebiegała prawidłowo - wskazała Najwyższa Izba Kontroli. Jak dodano, projekt CPK pozostaje obarczony licznymi ryzykami i nie ma gwarancji oddania portu do użytku w 2032 roku.

CPK później niż planowano? Projekt "obarczony licznymi ryzykami"

CPK później niż planowano? Projekt "obarczony licznymi ryzykami"

3 września 2025, 11:52
Źródło:
PAP

Choć dostawa ciepłych posiłków do domu mieszkańcom miast wydaje się czymś oczywistym, to dla osób mieszkających poza głównymi ośrodkami to wciąż luksus. Tam, gdzie trudno dojechać samochodem, łatwiej dotrzeć dronem. Norweska firma testuje dostawy na wyspach.

"Ludzie za tym szaleją. Myślą, że to jak UFO". Tak się zmienia dostarczanie posiłków

"Ludzie za tym szaleją. Myślą, że to jak UFO". Tak się zmienia dostarczanie posiłków

3 września 2025, 8:42
Źródło:
BBC

W sierpniu średnia cena metra kwadratowego mieszkań w ofercie firm deweloperskich wzrosła miesiąc do miesiąca jedynie w Trójmieście. W pozostałych metropoliach ceny były stabilne - wynika ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny. pl.

Ceny mieszkań. Jedno miasto wyłamało się z trendu

Ceny mieszkań. Jedno miasto wyłamało się z trendu

3 września 2025, 10:55
Źródło:
PAP

80-letnia Japonka padła ofiarą oszustwa po tym, jak zakochała się w internecie w mężczyźnie podającym się za astronautę. Oszust przekonał swoją ofiarę, że został zaatakowany w kosmosie i potrzebuje pieniędzy na tlen. Kobieta stracił około milion jenów czyli równowartość około 6,7 tysiąca dolarów.

"Jest atakowany w kosmosie i potrzebuje tlenu". Zakochana kobieta straciła pieniądze

"Jest atakowany w kosmosie i potrzebuje tlenu". Zakochana kobieta straciła pieniądze

3 września 2025, 12:03
Źródło:
The Japan Times

Szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski niezmiennie stoi przy stanowisku, że w Polsce powinien zostać obowiązywać podatek cyfrowy. Jego zdaniem, zamiar wprowadzenia podatku nie powinien powodować napięć w relacjach z USA.

Minister o wprowadzeniu nowego podatku. "Determinacja jest duża"

Minister o wprowadzeniu nowego podatku. "Determinacja jest duża"

3 września 2025, 9:23
Źródło:
PAP, tvn24.pl

We wtorkowym losowaniu Lotto i Lotto Plus nikt nie wytypował prawidłowo wszystkich sześciu liczb. Oznacza to, że kumulacja rośnie do 24 milionów złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 2 września 2025 roku.

24 miliony do zgarnięcia w Lotto

24 miliony do zgarnięcia w Lotto

3 września 2025, 11:48
Źródło:
tvn24.pl

Brytyjczycy, którzy chcą zmienić miejsce zamieszkania, najchętniej wybierają Australię, Stany Zjednoczone i Kanadę. Co ciekawe, wielu obywateli Wielkiej Brytanii za cel przeprowadzki obiera także Polskę. Nasz kraj zajął w zestawieniu 7. miejsce.

Podróż w jedną stronę. Coraz częściej wybierają Polskę

Podróż w jedną stronę. Coraz częściej wybierają Polskę

3 września 2025, 8:06
Źródło:
PAP

W środę Rada Polityki Pieniężnej podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych. Ekonomiści prognozują ich obniżkę o 0,25 punktu procentowego. Ostatnia obniżka miała miejsce w lipcu tego roku.

Dziś ważna decyzja dla kredytobiorców. "Przestrzeń do dalszego łagodzenia"

Dziś ważna decyzja dla kredytobiorców. "Przestrzeń do dalszego łagodzenia"

3 września 2025, 7:04
Źródło:
PAP

Chcemy pomagać ofiarom wojny, ale jednocześnie przeciwdziałać turystyce socjalnej, która miała miejsce w innych państwach zachodnich. Uczymy się na ich błędach - powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24 wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Aleksandra Gajewska, pytana o rządowy projekt ustawy uszczelniający dostęp cudzoziemców do świadczeń, w tym do 800 plus.

Wiceministra: chcemy przeciwdziałać turystyce socjalnej

Wiceministra: chcemy przeciwdziałać turystyce socjalnej

2 września 2025, 20:07
Źródło:
TVN24

Powiązanie prawa do 800 plus z aktywnością wnioskodawcy na rynku pracy oraz nauką dzieci w polskiej szkole - zakłada projekt MSWiA dotyczący weryfikacji prawa do świadczeń dla cudzoziemców. Opublikowany dokument przewiduje też między innymi obwarowania przy wypłacie świadczenia Dobry Start.

Świadczenia dla cudzoziemców po nowemu. Rząd pokazał projekt

Świadczenia dla cudzoziemców po nowemu. Rząd pokazał projekt

2 września 2025, 17:18
Źródło:
PAP

Obowiązek wizowy dla obywateli Rosji zostanie tymczasowo zniesiony - ogłosił we wtorek Guo Jiakun, rzecznik chińskiego resortu spraw zagranicznych. Decyzja Pekinu jest wyrazem wdzięczności za wysoki poziom stosunków chińsko-rosyjskich.

Rosjanie wjadą bez wizy. "Zapraszamy więcej przyjaciół"

Rosjanie wjadą bez wizy. "Zapraszamy więcej przyjaciół"

2 września 2025, 15:29
Źródło:
PAP

Wtorkowe losowanie Eurojackpot nie przyniosło głównej wygranej, zatem kumulacja rośnie do 320 milionów złotych. W Polsce najwyższe były wygrane czwartego stopnia. Oto liczby, które wylosowano 2 września 2025 roku.

Potężna kumulacja w Eurojackpot

Potężna kumulacja w Eurojackpot

2 września 2025, 21:32
Źródło:
tvn24.pl

Rząd przyjął projekt ustawy o prawie jazdy dla siedemnastolatków i obowiązkowych kaskach - poinformowała we wtorek Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Projekt zakłada miedzy innymi umożliwienie siedemnastolatkom ubiegania się o prawo jazdy kategorii B, ale wprowadza okres próbny i zasady cofania uprawnień młodym kierowcom.

Prawo jazdy dla 17-latków i obowiązkowe kaski. Jest decyzja rządu

Prawo jazdy dla 17-latków i obowiązkowe kaski. Jest decyzja rządu

2 września 2025, 15:52
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Mniej niż 6 procent polskich przedsiębiorstw, zatrudniających co najmniej 10 osób, wdrożyło sztuczną inteligencję wobec ponad 13 procent w Unii Europejskiej - wynika z raportu Szkoły Głównej Handlowej i Forum Ekonomicznego. Eksperci wskazali również, że polski system ochrony zdrowia zalicza się do najmniej efektywnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Polska w tyle za Europą pod względem wdrażania sztucznej inteligencji

Polska w tyle za Europą pod względem wdrażania sztucznej inteligencji

2 września 2025, 19:18
Źródło:
PAP

Lotnisko Kraków Airport od środy rezygnuje z limitów na płyny przewożone w bagażu podręcznym - poinformował we wtorek prezes portu Łukasz Strutyński. Złagodzenie wymogów będzie możliwe dzięki 10 nowoczesnym skanerom CT zainstalowanym na bramkach kontroli bezpieczeństwa.

Koniec z uciążliwym limitem. Polskie lotnisko ogłosiło zmiany

Koniec z uciążliwym limitem. Polskie lotnisko ogłosiło zmiany

2 września 2025, 18:30
Źródło:
PAP

- Polska trafiła właśnie w tych dniach do tego bardzo ekskluzywnego klubu państw bilionerów - przekazał Donald Tusk na konferencji prasowej przed rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniem Rady Ministrów. - To na pewno nie jest nasze ostatnie słowo - skwitował premier.

Tusk: dołączyliśmy do ekskluzywnego klubu. "Jest 20 takich państw na świecie"

Tusk: dołączyliśmy do ekskluzywnego klubu. "Jest 20 takich państw na świecie"

2 września 2025, 12:58
Źródło:
tvn24.pl, PAP