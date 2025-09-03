Pierwsze polskie lotnisko znosi limit płynów w bagażu

Od środy lotnisko Kraków Airport zniosło limit płynów przewożonych w bagażu podręcznym. Władze portu informują, że odprawa z nowymi skanerami CT przebiega sprawnie i bez zakłóceń. To pierwsza taka sytuacja w Polsce.

- To ważny dzień nie tylko dla krakowskiego lotniska, ale także dla lotnictwa w ogóle w Polsce, dlatego że jako pierwszy port lotniczy w Polce znosimy ten limit, który nie był lubiany przez pasażerów, przewozu płynów. Było to możliwe dzięki trzem elementom: nowym urządzeniom, ścieżce proceduralnej, którą przeszliśmy i oczywiście dzięki ludziom, bo to także dla naszych pracowników pewna rewolucja, funkcjonujemy w inny sposób, od dawna się do tego przygotowywaliśmy - powiedział dziennikarzom w środę prezes Kraków Airport Łukasz Strutyński.

Lotnisko Kraków - Balice Longfin Media/Shutterstock

Krakowskie Balice jako pierwsze znoszą limit

9 lipca br. Komisja Europejska zatwierdziła zniesienie limitów na płyny na niektórych lotniskach. W portach, które używają określonego typu skanera bezpieczeństwa, zostanie zniesiony limit 100 ml na płyny przewożone w bagażu. Takich urządzeń w UE jest 700, w 21 państwach członkowskich. Chodzi o nową generację skanerów bezpieczeństwa C3 na lotniskach z systemem wykrywania materiałów wybuchowych. Wykorzystują one technologię tomografii komputerowej do tworzenia szczegółowych obrazów 3D bagażu, co pozwala na skuteczniejsze wykrywanie przedmiotów zabronionych.

Nowoczesne skanery pozwalają na zmianę regulacji Wojtek Jargiło/PAP

Jak wskazał Strutyński, wprowadzenie nowych wytycznych na lotnisko Kraków Airport stało się możliwe dzięki zainstalowaniu 10 nowoczesnych skanerów CT, które działają na bramkach kontroli bezpieczeństwa oraz uzyskaniu niezbędnych certyfikatów i zgód, w tym Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Koszt zakupu i wdrożenia urządzeń to ponad 33 mln zł.

Według szacunków władz portu nowe rozwiązanie pozwoli skrócić czas potrzebny na skontrolowanie jednej osoby o blisko 30 proc.

- To nie koniec, dlatego że lotnisko krakowskie rośnie niezwykle dynamicznie (…). Mamy już przygotowaną przestrzeń pod kolejne urządzenia, po to, żeby ten proces był płynny – zapowiedział Strutyński.

Szybsze i precyzyjne kontrole

Według niego dzięki wdrożeniu skanerów CT kontrola bezpieczeństwa stała się szybsza, bardziej precyzyjna i komfortowa dla podróżnych, a jednocześnie znacząco usprawniło to pracę służb odpowiedzialnych za kontrolę bagażu podręcznego.

Pasażerowie korzystający od środy z lotniska Kraków Airport mają możliwość przewożenia większych butelek i opakowań płynów w bagażu podręcznym – nawet do dwóch litrów (np. wody, kosmetyków, perfum). Nie ma też konieczności wyjmowania płynów i sprzętu elektronicznego (laptopów, tabletów, telefonów) podczas kontroli bezpieczeństwa.

Prezes zauważył, że lotnisko działa w nowym reżimie od środowego poranka i do tej pory nie odebrał sygnałów, aby zaistniały jakiekolwiek utrudnienia.

- Proces kontroli przebiega dość płynnie, naszym celem jest, żeby kontrola co do zasady nie przekraczała 10 minut, maksymalnie 20 – robimy wszystko, by tak było – zapowiedział Strutyński.

"To ogromna zmiana"

Z obserwacji w terminalu pasażerskim wynika, że zdecydowana większość odlatujących pasażerów wciąż nie wie o wprowadzonym udogodnieniu. Wielu z nich dopija napoje z butelek i wyrzuca je do pojemników na odpady. Na informację o tym, że mogą już przejść z dużymi pojemnikami na płyny przez kontrolę bezpieczeństwa, reagowali z zadowoleniem.

- To ogromna zmiana i cieszymy się z niej, ale nie wiedziałyśmy, że to już od dzisiaj – powiedziała jedna z pasażerek – Można więcej zabrać ze sobą, wracając do domu albo jadąc na wakacje, a przede wszystkim zyskujemy dodatkowe parę minut, które traciło się na przepakowywanie np. kosmetyków – dodała jej współtowarzyszka.

Lotnisko Kraków-Balice Shutterstock

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsługiwanych pasażerów i największym portem regionalnym. W zeszłym roku skorzystało z niego blisko 11,1 mln osób, a w tym roku prognozuje osiągnięcie poziomu 13 mln pasażerów. W obowiązującym obecnie letnim rozkładzie lotnisko posiada 160 połączeń do 114 miast w 35 krajach, oferowanych przez 28 przewoźników.

Autorka/Autor:BC/ams

Źródło: PAP