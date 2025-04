Międzynarodowa turystyka w USA "szybko upada", a miejsca pracy związane z tą branżą "są zagrożone" - wynika z raportu serwisu Axios, na który powołuje się stacja MSNBC. To efekt polityki Donalda Trumpa, ale nie pomaga także Marco Rubio, sekretarz stanu USA, który stwierdził, że "wizyta w Ameryce to nie prawo" a "przywilej".

Jak zauważa serwis stacji MSNBC, niechęć świata do Donalda Trumpa za czasów jego pierwszej kadencji miało niewielki wpływ na międzynarodowych turystów, którzy chcieli odwiedzić Stany Zjednoczone . Teraz to się zmieniło.

Zagrożenie dla miejsc pracy

Patrząc wyłącznie na turystów niemieckich, liczba odwiedzających spadła o 28 procent w marcu 2025 roku w porównaniu z marcem 2024 roku. W tym samym czasie kanadyjskie radio CBC poinformowało, że "liczba podróżnych przekraczających granicę z Kanady do USA spadła o prawie 900 000 w marcu w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku. Z pewnością jest to jeden z najgorszych spadków rok do roku odnotowanych poza kryzysem zdrowotnym COVID-19".

Turystów do USA już przybywa znacząco mniej, a to dopiero początek roku

Rubio: wizyta w USA to przywilej

"Wizyta w Ameryce to nie prawo. To przywilej przyznany tym, którzy szanują nasze prawa i wartości. I jako sekretarz stanu nigdy o tym nie zapomnę. Prawo USA jasno określa, kto może, a kto nie może przyjechać do Stanów Zjednoczonych. Urzędnicy konsularni Departamentu Stanu są zobowiązani do stosowania tych zasad wobec każdego z milionów wnioskodawców wizowych na całym świecie każdego roku" - twierdził Rubio.