Opłata za wjazd do USA w górę

Podróż do USA będzie droższa. Z 14 do 21 dolarów wzrośnie opłata za zezwolenie wjazdu w Elektronicznym Systemie Autoryzacji Podróży (ESTA). To równowartość około 90 złotych.

ESTA jest systemem internetowym za pośrednictwem którego osoby, które zamierzają przyjechać do Stanów Zjednoczonych w ramach programu bezwizowego, mogą uzyskać elektroniczne zezwolenie na wjazd przed rozpoczęciem podróży. Chodzi o krótkie turystyczne i biznesowe wyjazdy do 90 dni. "Dzięki ESTA można bardziej efektywnie i skutecznie przeprowadzić wstępną kontrolę podróżnych" - czytamy na stronach Ambasady USA w Polsce.

Podróż do USA - ile kosztuje ESTA?

Od 26 maja br. opłata za wniosek w systemie ESTA wzrośnie z 14 do 21 dolarów. Opłata w takiej wysokości ma obowiązywać do jesieni 2027 roku. "Ponieważ podwyżka opłaty o 7 dolarów jest stosunkowo niewielka w porównaniu z kosztami związanymi z podróżą do Stanów Zjednoczonych, CBP (U.S. Customs and Border Protection) przewiduje, że podwyżka opłaty nie wpłynie negatywnie na podróże do Stanów Zjednoczonych" - napisano w Rejestrze Federalnym.