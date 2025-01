Przez jego zachowanie samolot musiał lądować. Teraz linia lotnicza wystawiła rachunek

Zerowa tolerancja dla nieodpowiedniego zachowania

Linia lotnicza wyjaśniła, że kwota ok. 15 tys. euro to suma wydatków związanych z wymuszonym lądowaniem, zapewnieniem noclegów dla pasażerów i innymi kosztami. Dodała, że pozew ma na celu odzyskanie równowartości tych wydatków.

Pierwszy przypadek pozwania pasażera w Irlandii

Pytany o to, dlaczego informuje publicznie o pozwie złożonym przeciwko pasażerowi, przewoźnik wyjaśnił, że chce w ten sposób "zademonstrować jedną z wielu konsekwencji, z którymi będą mierzyć się pasażerowie zakłócający loty" . "Mamy nadzieję, że to działanie zniechęci innych pasażerów zakłócających lot, dzięki czemu pasażerowie i załoga będą mogli podróżować w przyjaznym otoczeniu" - napisał Ryanair.

Ryanair to irlandzki przewoźnik, który operuje w 37 krajach, latając na 234 lotniska; 95 z nich to bazy przewoźnika. Linia dysponuje flotą ok. 600 samolotów i deklaruje zamówienie 350 kolejnych, co ma pozwolić na zwiększenie przewozów w 2034 r. do 300 mln pasażerów rocznie. W Polsce Ryanair korzysta z 13 lotnisk; sześć z nich to bazy, w których ma 42 samoloty.