Ponad pół tysiąca osób na pokładzie. Rekord na polskim lotnisku

Ponad pół tysiąca osób na pokładzie samolotu

- To konfiguracja do obsługi masowego ruchu czarterowego. Przybliżoną liczbę miejsc, choć w trzech klasach, mają np. dwupokładowe Airbusy A380. Ta konkretna maszyna może polecieć z Katowic jeszcze ośmiokrotnie do końca sezonu zimowego. Czekamy, co będzie latem - powiedział rzecznik.