Historyczna podróż. "Początek nowego rozdziału"

W sobotę do Chorwacji dotarł pierwszy pociąg z Polski. "To początek nowego rozdziału wakacyjnych podróży koleją" - przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak w mediach społecznościowych. Połączenie będzie działało przez całe wakacje.

"Pierwszy pociąg z Polski do Chorwacji dotarł do Rijeki, pokonując 1240 km. W pierwszą podróż nad Adriatyk zajętych było aż 90 proc. dostępnych miejsc! To początek nowego rozdziału wakacyjnych podróży koleją!" - napisał minister infrastruktury Dariusz Klimczak na platformie X.

Jak dodał, "to nie tylko szybkie i wygodne połączenie, ale też symbol dostępnych, europejskich wakacji – także z mniejszych miejscowości".

Przypomniał, że pociąg zatrzymuje się m.in. w Opocznie, Włoszczowie, Sosnowcu i Katowicach i będzie kursował do końca sierpnia. "Adriatic Express kursuje przez całe wakacje – do końca sierpnia!"

Połączenie kolejowe z Polski do Chorwacji od 27 czerwca

Adriatic Express w swój pierwszy kurs wyruszył w piątek 27 czerwca. "Odjazd z Warszawy o 14:00, na miejscu będziemy o 10:00. 1240 km trasy przez Czechy, Austrię i Słowenię. Wszystkie miejsca leżące zajęte, w pozostałych wagonach zostało tylko kilka miejsc" - relacjonował w piątek Maciej Dutkiewicz, rzecznik prasowy, dyrektor biura komunikacji PKP Intercity.

Kancelaria Premiera również podzieliła się w mediach społecznościowych relacją z momentu wyruszenia pociągu z Warszawy.

W sobotę rzecznik PKP Intercity zameldował się z już z Rijeki w Chorwacji.

Cena biletu i trasa

Z informacji przekazanych wcześniej przez PKP Intercity wynika, że sprzedano niemal wszystkie bilety, ponad 90 proc. Zostało tylko kilka niewykupionych miejsc w wagonach z miejscami siedzącymi. Miejsca w kuszetkach sprzedały się w całości. Ceny biletów na miejsca siedzące zaczynały się od 193 zł, a w kuszetce od 301 zł.

Adriatic Express przejeżdża przez cztery kraje – Czechy, Austrię, Słowenię, by dotrzeć do Rijeki w Chorwacji. Pociąg będzie kursował z Warszawy do Rijeki cztery razy w tygodniu – we wtorki, czwartki, piątki i niedziele, a z Rijeki do Warszawy w poniedziałki, środy, piątki i niedziele. Jego trasa liczy około 1240 kilometrów i jest jedną z najdłuższych szlaków kolejowych dostępnych w Europie.

Podróż powrotna do Polski ma się rozpocząć o godz. 18.15. Po godz. 9.00 następnego dnia skład ma przekroczyć polską granicę z Czechami i o 14.16 dotrzeć do stacji Warszawa Wschodnia. Pociąg będzie kursował do końca wakacji – ostatni wyjazd z Warszawy odbędzie się 28 sierpnia, a z Rijeki – 29 sierpnia.

Widok z lotu ptaka na Rijece, Chorwacja Shutterstock

O PKP Intercity

PKP Intercity to największy polski operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. Pociągi PKP Intercity przewiozły w ub.r. 78,5 mln pasażerów, czyli o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i 33 proc. więcej niż w roku 2022.

Firma oferuje podróże czterema kategoriami pociągów. Twoje Linie Kolejowe (TLK) i InterCity (IC) to połączenia ekonomiczne, zaś Express InterCity (EIC) i obsługiwane pojazdami Pendolino Express InterCity Premium (EIP) - połączenia ekspresowe.

Szacunki przewoźnika zakładają, że w tym roku zwiększy liczbę przewiezionych pasażerów do 88 mln, a w 2030 roku - do 110 mln.

Autorka/Autor:Pkarp/ToL

Źródło: PAP, tvn24.pl