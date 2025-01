Polacy pokochali ten kierunek. Jesteśmy w czołówce

czytaj dalej

Wprowadzenie ceł na półprzewodniki z zagranicy, głównie z Tajwanu, zapowiedział w poniedziałek prezydent USA Donald Trump. Jak tłumaczył, ma to skłonić firmy do przeniesienia produkcji do Stanów Zjednoczonych. Trump odniósł się także do chińskiego modelu AI, który spowodował dramatyczne spadki na giełdzie.