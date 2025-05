Protest ma wpływ na podróż kilku tysięcy osób

Utrudnienia dla podróżnych

Jak podała agencja STT do godzin południowych strajk nie doprowadził do większych zakłóceń w ruchu na terminalu, obyło się też bez większych opóźnień przy pozostałych realizowanych lotach.

Z rozkładu wynika, że odwołano głównie loty krajowe oraz realizowane m.in. do innych miast Europy Północnej i Estonii, w tym niektóre z kilku dziennych połączeń do Sztokholmu i Goeteborga oraz do Tallinna, a także lot do norweskiego Trondheim. Anulowane zostały jednocześnie popołudniowe rejsy do USA oraz jeden wieczorny do Londynu.