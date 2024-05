Ponad 40 złotych za schabowego

Nowy cennik w Warsie - ile trzeba zapłacić?

Droższa kawa i alkohol w Wars

Wars do wyższych cen posiłków odniósł się już w ubiegłym roku, tłumacząc, że jedzenie może jest droższe, ale za to znacznie zdrowsze niż w wagonach restauracyjnych poza granicami Polski. - Jako nieliczni wśród przewoźników europejskich stosujemy się do kuchni typu slow food. W wielu krajach poza granicami Polski dania są podgrzewane w mikrofali, które są zapakowane w sety przygotowane długo przed podaniem (posiadają wiele konserwantów, by zachować dłuższą datę ważności) - wyjaśniało przedsiębiorstwo.