Zakaz TikToka w USA. Trump rozważa ponowne przesunięcie terminu

Prezydent USA Donald Trump powiedział we wtorek, że prawdopodobnie przedłuży termin deadline'u dla chińskiej firmy Byte Dance. To właściciel TikToka, który został zobowiązany do pozbycia się amerykańskich aktywów, jeśli chce, by aplikacja była dostępna na terenie USA.

Jak przypomina Reuters prezydent USA powiedział w maju, że przedłuży termin 19 czerwca po tym, jak aplikacja pomogła mu pozyskać młodych wyborców w wyborach w 2024 r. Jego komentarze dla reporterów w Air Force One we wtorek potwierdziły to nastawienie.

- Prawdopodobnie tak – powiedział Trump, gdy zapytano go o przedłużenie terminu. - Prawdopodobnie musimy uzyskać zgodę Chin, ale myślę, że ją otrzymamy. Myślę, że prezydent Xi ostatecznie ją zatwierdzi - stwierdził.

Trump już dwukrotnie udzielił odroczenia zakazu dla funkcjonowania w USA TikToka wprowadzonego przez Kongres, który pierwotnie miał wejść w życie w styczniu.

Donald Trump PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

Zakaz TikToka w USA

Prawo wymagało, aby TikTok przestał działać do 19 stycznia, chyba że ByteDance przeprowadzi sprzedaż aktywów aplikacji w USA. Trump rozpoczął swoją drugą kadencję prezydencką 20 stycznia i zdecydował się jej nie egzekwować. Najpierw przedłużył termin do początku kwietnia, a następnie ponownie w zeszłym miesiącu do 19 czerwca.

Reuters przypomina, że wiosną tego roku rozpoczęto prace nad umową, która miała na celu wydzielenie amerykańskich operacji TikToka do nowej firmy z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, w której większościowym udziałowcem i zarządcą byliby amerykańscy inwestorzy. Transakcja została jednak wstrzymana po tym, jak Chiny oświadczyły, że nie zatwierdzą jej w odpowiedzi na ogłoszenie przez Trumpa wysokich ceł na chińskie towary.

Agencja poinformowała, że senatorowie Partii Demokratycznej twierdzą, że Trump nie ma podstaw prawnych do przedłużenia terminu i sugerują, że rozważana umowa nie spełniałaby wymogów prawnych.

Autorka/Autor:jw/ams

Źródło: Reuters