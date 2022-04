"Trująca pigułka" ma powstrzymać Elona Muska. Twitter broni się przed przejęciem

"Od momentu wejścia w tę inwestycję zdaję sobie sprawę, że firma ani nie będzie prosperować, ani służyć społeczeństwu w obecnej formie. Twitter musi zostać przekształcony w firmę prywatną" - napisał Musk w cytowanym przez Reutersa liście do prezesa Twittera Breta Taylora.

"To moja najlepsza i ostateczna oferta i jeśli nie zostanie przyjęta, będę musiał ponownie rozważyć moją pozycję jako udziałowca" - stwierdził Musk.

Strategia "trującej pigułki"

Zarząd Twittera szczegółowo przedstawił swój plan obrony Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i wydał oświadczenie, w którym stwierdził, że jest to potrzebne ze względu na "niewiążącą propozycję przejęcia Twittera przez pana Muska".

Wrogie przejęcie to sytuacja, w której jedna firma próbuje przejąć inną wbrew woli jej kierownictwa.

Josh White, były ekonomista SEC powiedział BBC, że "trująca pigułka" jest "jedną z ostatnich linii obrony przed wrogim przejęciem". - Nazywamy to opcją nuklearną - powiedział.

White podkreślił, że zarząd jasno dał do zrozumienia, że ​​"nie uważa oferty Muska za wystarczająco wysoką, a ponieważ miliarder zasygnalizował, że nie chce negocjować wyższej ceny to zarząd Twittera zdecydował się na "trującą pigułkę".

White jest zaskoczony taktyką negocjacyjną Muska. Wskazał, że jeśli jego celem końcowym jest przejęcie firmy, to może nie być ona właściwa. - Myślę, że gdyby naprawdę poważnie podchodził do próby przejęcia, zacząłby od odpowiedniej ceny i zostawił otwarte okno do negocjacji - wyjaśnił ekonomista.