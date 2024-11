Sztuczna inteligencja szpieguje widzów kin

Do różnych możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji można teraz dołączyć szpiegowanie widzów kinowych. Jak informuje portal Daily Mail, brytyjska sieć kin Vue wykorzystuje AI do śledzenia nawyków widzów. Ma to pomóc we wzroście sprzedaży biletów.

Widzowie, którzy w weekend wybrali się do jednego z 93 kin sieci Vue rozsianych po Anglii i Irlandii na seans "Gladiatora 2", z pewnością zostali prześwietleni przez sztuczną inteligencję pod kątem ulubionych przekąsek i miejsc, które zajęli na kinowej sali. Dane zostały dodane do wyników obserwacji z poprzednich tygodni, by dostarczyć kompleksowej wiedzy na temat zwyczajów kinomanów. Pomaga to w planowaniu najlepszych godzin seansów i wyborze konkretnych kin na seans danej produkcji. W efekcie ma to przynieść wzrost sprzedanych biletów i dodatkowe zyski dla sieci.

Zysków nie przyniesie być może widzom, ale też – zdaniem ekspertów – nie powinno to ich niepokoić. - Tego typu dane gromadzone są od lat. W wynikach niepotrzebne są konkretne dane o tożsamości widzów. Wykorzystuje się je do lepszego planowania seansów, wyborze konkretnych filmów do pokazania, czy zorientowaniu się w potrzebnej liczbie pracowników i przekąsek do przygotowania – wyjaśnia w rozmowie z Daily Mail James Bore, ekspert od cyberbezpieczeństwa.

Polskie filmy dla polskiej społeczności

Dyrektor generalny Vue, Tim Richards, tłumaczył już wcześniej portalowi Deadline, że jego firma korzysta z pionierskich zdobyczy techniki. - AI odpowiedzialna jest za zwiększenie sprzedaży biletów poprzez określenie co konkretnie powinniśmy grać, w jakich kinach i jakie godziny seansów są najlepsze. Jak przystało na AI, technologia ta ciągle uczy się i ewoluuje – mówił.

Daily Mail podaje konkretne przykłady wykorzystania takiej technologii. "Jeśli w konkretnym kinie w sobotnie popołudnie sprzedaje się większą liczbę biletów dla dzieci, AI uczy się, że to miejsce cieszące się popularnością wśród rodzin. A jeśli w innej lokacji sprzedaje się więcej biletów na polskie filmy, AI już wie, że w okolicy znajduje się duża polska społeczność i powinno się sprowadzać tam więcej polskich filmów" – czytamy. Dzięki AI sieć kinowa ma również wiedzę na temat tego, w którym z kin przygotować więcej popcornu, a w którym bardziej postawić na słodycze.

Nie jest jasne, czy kina wykorzystują inne środki w celu zwiększenia danych dostarczanych AI, takich jak np. kamery usytuowane na terenie kina.

Autorka/Autor:jw/ams

Źródło: PAP