Zainwestują nawet pół biliona dolarów. Ma powstać superinteligencja

Nawet 500 miliardów dolarów zostanie przeznaczone na budowę centrów danych i architekturę potrzebną do rozwoju sztucznej inteligencji - ogłosili prezydent Donald Trump i szefowie japońskiego Softbanku, koncernu Oracle i firmy OpenAI. Projekt Stargate ma doprowadzić do powstania superinteligencji.

Jak powiedział Trump podczas wystąpienia w Białym Domu, szefowie firm postanowili założyć spółkę joint venture, która zainwestuje co najmniej 100 mld, a w dalszej perspektywie do 500 mld dolarów w ciągu czterech lat w budowę centrów danych w Ameryce i przyczynić się do powstania 100 tys. miejsc pracy.

"Monumentalne przedsięwzięcie"

- To monumentalne przedsięwzięcie jest doniosłą deklaracją zaufania do potencjału Ameryki pod jej nowym prezydentem - powiedział Trump. Szef OpenAI Sam Altman powiedział, że celem projektu ma być powstanie superinteligencji AGI (ogólnej sztucznej inteligencji) i że będzie to "najważniejszy projekt tej epoki".

Prezes Softbanku Masayoshi Son stwierdził, że jest to oznaka zapowiadanego przez Trumpa "złotego wieku Ameryki", a prezes Oracle, wspierający Trumpa miliarder Larry Ellison zapowiedział, że projekt przyczyni się m.in. do leczenia raka i innych chorób i szybkiego powstawania szczepionek. Jak doniósł "Wall Street Journal", do Stargate zalicza się szereg ogłoszonych już wcześniej projektów, zaś pierwsze 10 centrów danych powstanie w Teksasie i już jest w budowie.

Autorka/Autor:mp/ToL

Źródło: PAP