Ostrzeżenie przed powtórką z historii. "Wiemy, jak takie bańki się kończą"

Sztuczna inteligencja zawodna i droga

Doświadczony analityk argumentował, że halucynacje – tendencja dużych modeli językowych (LLM) do wymyślania faktów, źródeł i nie tylko – mogą okazać się trudniejszym do rozwiązania problemem niż początkowo przewidywano, przez co sztuczna inteligencja będzie miała znacznie mniej realnych zastosowań.

- Sztuczna inteligencja wciąż pozostaje kompletnie niesprawdzona. Podejście "udawaj aż się uda" może działać w Dolinie Krzemowej, ale dla reszty z nas zdrowiej będzie zachować dystans do tej technologii. Jeśli nie możemy jej ufać, to w mojej ocenie sztuczna inteligencja jest bezużyteczna - wskazał.

- Nvidia pobiera coraz więcej i więcej za swoje chipy, musisz także płacić coraz więcej, aby uruchamiać te chipy na swoich serwerach. W rezultacie otrzymujemy coś, co jest bardzo drogie i jeszcze nigdzie nie udowodniono, poza kilkoma wąskimi zastosowaniami, że się to opłaca – powiedział.

Nikt nie wie, kiedy to się skończy

Jeśli chodzi o inwestorów, zwłaszcza tych charakteryzujących się optymizmem w stosunku do sztucznej inteligencji, Ferguson ma ostrzeżenie, w którym wskazuje, że nadmierny szum technologiczny oparty na wątpliwych obietnicach jest bardzo podobny do okresu przed krachem internetowym.

Jednocześnie, jak przyznaje Ferguson, nikt nie jest w stanie przewidzieć, kiedy skończy się bańka. Zdaniem analityka ta obecna dynamika wzrostów powoduje, że wielu inwestorów przewidujących rynek niedźwiedzia (spadki) czuje się "zmuszonych do gry" na rynkach nawet wtedy, gdy akcje wydają się drogie – a to świetny sposób na wyrządzenie sobie krzywdy.

- Podczas internetowej bańki prawie każdy inwestor, który nie był detalicznym graczem, patrzył na rynek i mówił "no cóż, to nie może potrwać długo, ale nawet jeśli, to jeśli potrwa chociaż jeszcze jeden kwartał, a ja nie wejdę, to stracę pracę" - wyjaśnił.