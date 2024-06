Pierwszy strajk w historii giganta

Związek ten liczy ponad 28 tys. członków, czyli 22 proc. wszystkich pracowników spółki Samsung Electronics, największego na świecie producenta układów pamięci, smartfonów i telewizorów. NSEU nie ujawnił liczby osób, które, jak podkreślono, dobrowolnie przystąpiły do protestu.

Rozmowy z kierownictwem Samsunga

"Deklaracja strajku nie wpłynie na produkcję pamięci"

Jak zaznacza agencja Yonhap ze względu na to, że dzień, na który zaplanowano strajk, wypada pomiędzy obchodzonym we czwartek Dniem Pamięci a weekendem, wielu pracowników już wcześniej zaplanowało wolne, choć i tak wskaźnik wykorzystania urlopu jest nieco niższy niż w roku ubiegłym, więc nie oczekuje się, by piątkowa akcja odbiła się na wydajności firmy.