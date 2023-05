Sztuczna inteligencja oznacza, że ​​każdy może być teraz programistą, ponieważ wszystko, co musi zrobić, to porozmawiać z komputerem - powiedział w poniedziałek Jensen Huang, dyrektor generalny Nvidia Corp. Huang zapowiedział również koniec "przepaści cyfrowej".

- Nie ma wątpliwości, że jesteśmy w nowej erze komputerowej - podkreślił. - W każdej epoce komputerów można było robić różne rzeczy, które wcześniej nie były możliwe, a sztuczna inteligencja z pewnością się do tego kwalifikuje - dodał.

Wzrost wartości Nvidii

Nvidia to główny dostawca układów scalonych i systemów obliczeniowych dla sztucznej inteligencji.

Prognozy firmy z zeszłego tygodnia na temat przychodów w drugim kwartale są o ponad 50 proc. wyższe niż szacunki analityków z Wall Street. Nvidia poinformowała, że zwiększa podaż, aby sprostać rosnącemu popytowi na chipy sztucznej inteligencji, które są wykorzystywane do zasilania ChatGPT i wielu podobnych usług.

Reuters zauważa, że chipy Nvidii pomogły m.in. Microsoftowi dodać funkcje chatu do swojej wyszukiwarki Bing.

Nvidia buduje superkomputer w Izraelu

Komputer do obliczeń SI oparty na chmurze został zaprojektowany w Izraelu w ciągu ostatnich 18 miesięcy kosztem setek milionów dolarów. Jak poinformowała firma jest on jedną z najbardziej istotnych i kluczowych inwestycji Nvidii w ostatnich latach. Israel-1, który według firmy będzie jednym z najszybszych superkomputerów na świecie, ma osiągnąć zdolność operacyjną do końca 2023 roku.