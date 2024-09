"Nowa przynęta" oszustów

Oszustwo inwestycyjne zyskało nową, powodziową szatę - ostrzega CERT Polska. Podkreśla przy tym, że cyberprzestępcy coraz odważniej wplatają tego typu wątki do swoich schematów.

"Oszuści internetowi coraz odważniej wplatają wątki powodziowe do swoich schematów. Tym razem to oszustwo inwestycyjne zyskało nową – powodziową szatę" - napisał w mediach społecznościowych zespół powołany do reagowania na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo w internecie CERT Polska.