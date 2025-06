Nowa aplikacja do weryfikacji wieku. Bruksela wyjaśnia

Obecnie KE pracuje nad unijnym portfelem tożsamości cyfrowej (EU Digital Identity Wallet, eID), służącym do weryfikacji tożsamości (w tym wieku), jednak - wbrew doniesieniom - będzie on w pełni dostępny dopiero pod koniec 2026 r. 1 lipca ruszy zaś wersja pilotażowa, która będzie polegała na testowaniu oprogramowania w państwach członkowskich. Na razie do programu zgłosiło się pięć krajów: Francja, Hiszpania, Włochy, Dania i Grecja - powiedział PAP rzecznik KE Thomas Reignier. Na tej liście nie ma Polski. Nieprawdą jest, że aplikacja będzie obowiązkowa. Na mocy unijnej ustawy o usługach cyfrowych platformy internetowe są wprawdzie zobowiązane do ochrony nieletnich, w tym w niektórych przypadkach do weryfikacji wieku, ale to w ich gestii leży, z jakich metod w tym celu będą korzystać. Użycie rozwijanej przez KE aplikacji jest tylko jedną z opcji. - To platformy społecznościowe powinny wprowadzić mechanizmy weryfikacji wieku. Unia Europejska dostarcza jedynie technologię - powiedział wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka.