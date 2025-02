Microsoft i MON zawarli porozumienie o współpracy

czytaj dalej

Żyjemy w czasach hipokryzji. Żaden polityk nie przyzna, że wiek emerytalny powinien być przynajmniej zrównany dla obu płci, bo jeśli to powie, to do razu przegra wybory - ocenił prezes Instytutu Emerytalnego, były wiceprezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Marcin Wojewódka.