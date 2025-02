Najdłuższy taki kabel na świecie. Gigant ogłasza plany

czytaj dalej

W programie "Klucz do mieszkania" będzie obowiązywał limit dochodu; w przypadku jednej osoby będzie to 6,5 tysiąca złotych netto, a dla dwuosobowego gospodarstwa - 9,5 tysiąca złotych - przekazał we wtorek minister rozwoju Krzysztof Paszyk. Dodał, że jego celem jest to, aby program wszedł w życie w czwartym kwartale tego roku.