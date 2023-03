Zwolnienia grupowe w polskiej firmie gamingowej

Huuuge Games Sp. z o.o., spółka zależna Huuuge Inc., planuje do końca kwietnia 2023 roku zwolnić około 10 procent zatrudnionych w grupie - poinformował notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych producent gier komputerowych. Kilka dni temu Huuuge również przekazał, że mimo upadku amerykańskiego banku Silicon Valley Bank, uzyskał dostęp do swojego tamtejszego konta. Potwierdzał wtedy, że sytuacja SVB nie ma istotnego wpływu na działalność grupy kapitałowej tej spółki.