Zmiany dla telewidzów w kolejnych regionach. Od poniedziałku

Zmiana standardu naziemnej telewizji cyfrowej na DVB-T2/HEVC trwa. Od poniedziałku proces nastąpi w kolejnych pięciu regionach Polski. Zmiany oznaczają lepszą jakość i większą liczbę programów telewizyjnych - mówił we "Wstajesz i Weekend" w TVN24 Maciej Staszak, ekspert ds. mediów, wiceprezes Emitel S.A.

Cyfrowa telewizja naziemna (DVB-T) została uruchomiona w Polsce w 2013 roku. To właśnie wtedy rozpoczęło się cyfrowe nadawanie programów naziemnych. Teraz DVB-T zostanie zastąpiony przez DVB-T2/HEVC, czyli naziemną telewizję cyfrową drugiej generacji. HEVC to standard umożliwiający odbiór telewizji w lepszej jakości.

Nowy standard nadawania obejmuje multipleksy darmowej naziemnej telewizji cyfrowej (MUX). Multipleksy to pakiety programów telewizyjnych i dodatkowych usług TV, które obejmują takie programy telewizyjne jak: TVN, TVN7 czy TTV.

- Jeżeli korzystamy z naziemnej telewizji cyfrowej, to za chwilę będziemy mieli programy telewizyjne w zdecydowanie lepszej jakości, ponieważ nadawcy dostaną możliwość zmiany technologii nadawania z tak zwanego Standard Definition na High Definition, poprawi się też jakość dźwięku i istnieje możliwość do tego, żeby pojawiły się kolejne programy w przestrzeni naziemnej telewizji cyfrowej - wyjaśniał Maciej Staszak, ekspert ds. mediów, wiceprezes Emitel S.A. Jak wskazał, dzisiaj mamy około 30 programów telewizyjnych, które są dostępne w formie nieodpłatnej, jak wskazał po zmianach może pojawić się 10-15 kolejnych stacji.

Staszak przypominał, że standard DVB-T2/HEVC nie będzie wprowadzany w telewizjach satelitarnych i kablowych. Zmiany dotyczą tylko naziemnej telewizji cyfrowej.

Ekspert był pytany, co w sytuacji, gdy korzystamy z naziemnej telewizji cyfrowej i mamy antenę na balkonie. - W przypadku anten praktycznie takie zmiany nie będą wymagane. Mogą się zdarzyć pojedyncze przypadki, gdzie zmieni się kierunek nadawania z danego obiektu nadawczego, natomiast to powinny być sporadyczne przypadki, więc kluczowa zmiana, która się pojawia to zmiana dotycząca technologii nadawania i w związku z tym sprzętu, który to będzie w domu obsługiwał - powiedział Maciej Staszak.

Nowy standard telewizji naziemnej - etapy

W Polsce proces przechodzenia na nowy standard nadawania odbywa się etapami. Finalnie ma on się zakończyć do końca czerwca. Terminy wprowadzania nowego standardu różnią się w zależności od gminy i danego multipleksu. "Od poniedziałku zmiana nadawania naziemnej telewizji cyfrowej aż w pięciu regionach kraju. Telewidzów czeka lepsza jakość obrazu i dźwięku" - poinformował Związek Cyfrowa Polska (ZCP).

Oznacza to, że telewidzowie w województwach: kujawsko–pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, niemal całym pomorskim i w północno-zachodniej części Mazowsza zyskają dostęp w swoich telewizorach do lepszej jakości obrazu i dźwięku, a niebawem – hybrydowych usług i większej liczby programów.

"To za sprawą planowanego w poniedziałek uruchomienia w tych regionach nowego cyfrowego sygnału nadawania – DVB-T2/HEVC. Do jego odbioru trzeba mieć odpowiednio przystosowany odbiornik telewizyjny" - zaznaczył ZCP.

Oznacza to, że może się okazać, iż aby odbierać kanały w nowym standardzie trzeba będzie wymienić albo dekoder do naziemnej telewizji cyfrowej albo wymienić telewizor.

Dofinansowanie do zakupu telewizora lub dekodera

Aby odebrać sygnał nadawany w nowym standardzie, trzeba mieć odpowiedni telewizor albo dekoder. Odbiornik musi być zgodny ze standardem DVB-T2 i wspierać tzw. kodek HEVC.

Istnieje możliwość skorzystania z rządowego programu dofinansowania do zakupu dekodera lub telewizora. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby, których telewizory nie odbierają nowego sygnału nadawania darmowej telewizji naziemnej DVB-T2/HEVC, a ich sytuacja materialna nie pozwala na samodzielne poniesienie kosztów zakupu nowego sprzętu.

Ustanowiono dwa rodzaje dofinansowania: 250 zł do telewizora oraz 100 zł do dekodera. Program ma być realizowany do końca 2022 roku.

Usług składania wniosków ruszyła 21 marca br. Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika za pośrednictwem: formularza online na platformie gov.pl lub Poczty Polskiej w tradycyjnej formie papierowej.

Po złożeniu wniosku przyznawany jest kod, który zainteresowana osoba otrzyma na podany w formularzu adres e-mail lub w postaci wydruku przekazanego przez pracownika Poczty Polskiej.

Otrzymany kod z przyznanym świadczeniem będzie można zrealizować w sklepach internetowych i stacjonarnych, które przystąpiły do programu. Według informacji na dzień 23 marca br. do programu dołączyło ponad 350 przedsiębiorców, co daje obywatelom możliwość realizacji świadczenia w 1750 punktach sprzedaży. Na rządowych stronach uruchomiono wyszukiwarkę sklepów biorących udział w programie.

Autor:mb/ams

Źródło: TVN24 Biznes