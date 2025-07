Apple odwołuje się od gigantycznej kary Komisji Europejskiej

Komisja Europejska w swojej decyzji z kwietnia stwierdziła, że ​​techniczne i handlowe ograniczenia producenta iPhone'a, które uniemożliwiają twórcom aplikacji kierowanie użytkowników do tańszych ofert poza App Store, naruszają ustawę o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act). Następnie KE nałożyła na Apple karę w wysokości 500 milionów euro. Jak podaje Reuters, drugą co do wielkości w historii.