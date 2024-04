Nowe oznaczenia na Facebooku i Instagramie

czytaj dalej

Sekretarz skarbu USA Janet Yellen rozpoczęła w piątek czterodniową wizytę w Chinach. Jak podał Reuters, jej rozmowy z chińskimi przedstawicielami rządu obejmują "kwestię zdolności przemysłowych Chin, co do których Stany Zjednoczone i inne kraje obawiają się, że mogą powodować globalne skutki uboczne". Zdaniem Yellen chińskie moce produkcyjne "znacznie przekraczają popyt krajowy Chin, a także to, co jest w stanie udźwignąć rynek światowy".