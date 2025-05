Złoty reaguje na wyniki wyborów

W poniedziałek ok. godz. 8.00 złoty osłabił się o 0,56 proc. do euro, które było wyceniane na prawie 4,29 zł. Kurs polskiej waluty w stosunku do dolara, który kosztował 3,83 zł, osłabił się o 0,25 proc. Z kolei do franka szwajcarskiego polska waluta osłabiła się o 0,63 proc. - frank kosztował 4,58 zł.