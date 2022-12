Wall Street ma za sobą najgorszy rok od ponad dekady

Dow Jones Industrial na zamknięciu zniżkował o 1,10 proc. i wyniósł 32.875,71 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 1,20 proc. i wyniósł 3.783,22 pkt. Nasdaq Composite poszedł w dół o 1,35 proc. i zamknął sesję na poziomie 10.213,29 pkt. To może być najgorszy grudzień w całej historii istnienia tego indeksu, a do tej pory od początku miesiąca stracił on już 10,7 proc.

Obawy inwestorów o sytuację w Chinach

Ze spółek ok. 3 proc. zyskały walory Tesli, po 11-proc. stratach we wtorek, które pogłębiły tegoroczne spadki kursu spółki do 69 proc. Spółka ma za sobą 7 zniżkowych sesji, co jest najdłuższą taką serią w historii firmy.