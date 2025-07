Złoty reaguje na decyzję RPP

Polski złoty słabnie po decyzji RPP

W środę po ogłoszeniu decyzji RPP ok. godziny 16.20 polska waluta osłabiła się o 0,34 proc. do euro, które było wyceniane na ok. 4,26 zł. Kurs złotego w stosunku do dolara, który kosztował 3,62 zł, osłabił się o 0,72 proc. Z kolei do franka szwajcarskiego polska waluta osłabiła się o 0,47 proc. - frank kosztował 4,56 zł.